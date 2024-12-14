Avrupa'da savunma çöktü
Bodo/Glimt'e yenilerek Avrupa Ligi'ndeki 4. yenilgisini alan Beşiktaş, savunma performansında sınıfta kaldı.
Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında Norveç'te Bodo/Glimt deplasmanına çıkan Beşiktaş, öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek 4. yenilgisini aldı.
Siyah-beyazlı takım bu sezon Süper Lig'de 14 maçta 15 gol yerken Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta kalesinde 13 gol gördü.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki maç başına gol yeme ortalaması 2.16 olurken sadece Lyon’u deplasmanda 1-0 yendiği maçta kalesini gole kapattı.
Beşiktaş buna karşılık 6 gol atabilirken averajı da eksi 7 oldu.
28. sırada yer alan Beşiktaş, averaj konusunda ise en kötü 5 takım arasında...