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        Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Avrupa'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor! Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi... - Futbol Haberleri

        Avrupa'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor! Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi...

        Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri bugün çekilecek kura ile belli olacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.08.2023 - 10:15
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00'te başlayacak.

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        Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.

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        Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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        İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;

        Royal Antwerp

        Slovan Bratislava - Maccabi Haifa

        Klaksvik-Molde

        Rakow-Aris

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        KONFERANS LİGİ'NDE 3 TAKIMLA HEYECAN!

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.

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        Fenerbahçe'nin Maribor'u turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde;

        Hapoel Beer Sheva - Levski

        Twente - Riga

        Legia Varşova - Austria Wien

        Sepsi - Aktobe

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        Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

        Gent - Pogon Szczecin

        Aris - Dinamo Kiev

        Lille

        Viktoria Plzen - Gzira United

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        Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

        Slavia Prag - Dnipro (kaybedeni)

        AZ Alkmaar - Santa Coloma

        Olympiacos - Genk (kaybedeni)

        Aston Villa

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        Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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