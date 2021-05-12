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Avrupa'dan 100 milyon liralık kayıp

Türkiye'de 1 milyar liradan fazla hasılat kaybına uğrayan Türk sinemasının Avrupa'daki kaybıysa 100 milyon lirayı buldu. Türkiye'de sinema salonlarının açılma tarihi, 12 Mayıs'tan 10 Haziran'a sarktı. Pandemi şartları uygun olduğu takdirde sinema salonları 10 Haziran'da faaliyete geçecek

Avrupa'dan 100 milyon liralık kayıp
Açılma tarihi 10 Haziran
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Sinema salonları İngiltere'de 17 Mayıs'ta açılacak. Almanya'da açılma tarihi henüz açıklanmadı. Günde yaklaşık 950 bin kişinin aşılandığı göz önünde bulundurulursa Almanya, önümüzdeki günlerde genişletilmiş normalleşmeye dönecek. Buna rağmen Alman hükümeti, toplumsal bağışıklık tamamen sağlanana kadar sinema salonlarını açmaya niyetli değil. Alman hükümeti, açılma tarihine kadar sinema sektörünü desteklemeye devam edecek.

Alman sinema sektörü, devlet yardımlarıyla pandemiden mümkün olduğunca az etkilendi. Almanya'da gösterime giren yabancı filmlerin yapımcıları içinse durum öyle değil. Örneğin Almanya'da geniş bir pazara sahip olan Türk filmlerinin yapımcılarının kaybı bir hayli fazla oldu.
Almanya'da Türk filmlerini dağıtan AF Media'nın sahibi Ali Fidan, "Pandeminin başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki Türk filmleri sektörüne olan zararı ne kadar?" şeklindeki soruma şöyle cevap verdi; "2 - 2.5 milyon arası izleyici, yaklaşık 25 milyon Avro hasılat kaybı."

Pandemi döneminde Türkiye'de 1 milyar liradan fazla hasılat kaybına uğrayan Türk sineması, ciddi miktarda Avrupa gelirinden de yoksun kaldı. Sinema işletmecilerinin ve dağıtımcıların paylarını çıkardıktan sonra Türk sineması, pandeminin başından bugüne kadar Avrupa pazarında yaklaşık 100 milyon liralık gelir kaybına uğradı.

TALEPLERİNİ HÜKÜMETE İLETTİLER 
30 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle sinema salonlarının açılma tarihi 12 Mayıs 2021 olarak belirlenmişti. Tam kapanma uygulamasıyla birlikte açılma tarihi 17 Mayıs sonrasına kaldı. Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs'ta sona erse bile sinema salonları açılmayacak. Sinema salonu işletmecileri ve yapımcılar geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek sinema salonlarının açılma tarihinin 10 Haziran olması konusundaki taleplerini hükümete iletti.

Pandemi şartları uygun olduğu ve sinema sektörü uygun bulduğu takdirde hükümetin izin vermesi halinde salonlar 10 Haziran'da açılacak. Sinema salonları işletmecileri ve yapımcılar haziran başında yeniden bir araya geldikten sonra salonların açılma tarihini belirleyerek bu konudaki taleplerini hükümete bildirecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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