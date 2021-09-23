AB’den Apple’a kötü haber! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Avrupa Birliği, akıllı telefonlar başta olmak üzere elektronik cihazlarda ortak bir USB-C girişine yer verilmesi için harekete geçti. Elektronik cihazlardaki birbirinden farklı, uyumsuz şarj cihazlarının yaygınlığının neden olduğu e-atıkların önüne geçmek isteyen Avrupa Komisyonu, bu konuda hazırladığı ve 2 yıllık geçiş sürecini içeren teklif planını kamuoyuyla paylaştı.

Son 10 yılda cep telefonu şarj cihazı çeşitliliğinin 30'dan 3'e düşürmüş olmasına karşın bu konuda tüketicilerin rahatsızlıklarını giderecek tam bir sonuca ulaşılamadığına dikkat çeken Avrupa Komisyonu, ilgili tüm cihazlar için ortak bir şarj çözümü oluşturmak için mevzuat hazırlıklarına başladı.

Komisyon, şarj girişi ile hızlı şarj teknolojisindeki standartların uyumlu hale getirilmesi için hazırlanan “Radyo Ekipman Yönetmeliği” teklifini bugün kamuoyuyla paylaştı. Teklif, USB-C’nin tüm akıllı telefonlar, tabletler, kameralar, kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler ve el tipi video oyun konsolları için standart bağlantı noktası olmasını öngörüyor.

APPLE'A 24 AYLIK SÜRE!

Avrupa Komisyonu’nun revize ederek, güncellediği “Radyo Ekipmanı Yönetmeliği” teklifi, Avrupa Parlamentosu’nun onayına sunulacak. Teklifin kabul edilmesinin ardından, cihaz üreticilerine 24 aylık bir geçiş süresi tanınacak. Düzenleme, en çok Apple’ı olumsuz etkileyecek.

​​Bilindiği üzere akıllı telefon pazarında son yıllarda USB-C girişi büyük bir oranda standart haline geldi. Ancak Apple, iPhone modellerinde, sadece kendi standardı olan Lightning girişini kullanıyor. Eğer Avrupa Komisyonu’nun teklifi yasalaşırsa, Apple’ın Avrupa’da iPhone satışına devam edebilmesi için 2 yıl içinde Lightning girişinden USB-C girişine geçmesi gerekecek.

ÇEKMECELER DOLDU, TAŞTI...

Hem tüketiciler açısından kolaylığı hem de şarj cihazlarının üretimi ve imhasıyla ilişkili çevresel ayak izinin azaltılmasını amaçlayan düzenleme teklifini açıklayan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, “Avrupalı tüketiciler, çekmecelerinde yığılan uyumsuz şarj cihazları konusunda yeterince uzun süre hüsrana uğradı. Endüstriye kendi çözümlerini bulması için bolca zaman verdik, şimdi ortak bir şarj cihazı için yasal eylem zamanı geldi. Bu, tüketicilerimiz ve çevre için, yeşil ve dijital hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir kazanımdır” dedi.

Ortak şarj girişi düzenlemesi hakkında konuşan bir diğer Avrupa Komisyonu komiseri Thierry Breton ise şunları söyledi:

“Şarj cihazları en temel elektronik cihazlarımızın tümüne güç sağlıyor. Gittikçe daha fazla cihazla, değiştirilemeyen veya gerekli olmayan daha fazla şarj cihazı satılıyor. Biz buna artık bir son veriyoruz. Önerimiz ile Avrupalı tüketiciler, tüm taşınabilir elektronik cihazları için tek bir şarj cihazını kullanabilecekler. Bu, rahatlığı artırmak ve israfı azaltmak için önemli bir adım.”

HANGİ DÜZENLEMELER GETİRİLİYOR?

Komisyonun önerisinde şu düzenlemeler yer alıyor:

- Elektronik cihazlar için uyumlu bir şarj bağlantı noktası: USB-C, ortak bağlantı noktası olacak. Bu, tüketicilerin cihaz markası ne olursa olsun aynı USB-C şarj cihazıyla cihazlarını şarj etmelerini sağlayacak.

- Uyumlaştırılmış hızlı şarj teknolojisi, farklı üreticilerin şarj hızını haksız yere sınırlamasını önlemeye yardımcı olacak ve bir cihaz için uyumlu herhangi bir şarj cihazı kullanırken şarj hızının aynı olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

- Bir şarj cihazının satışının elektronik cihaz satışından ayrıştırılması: Tüketiciler yeni bir şarj cihazı olmadan yeni bir elektronik cihaz satın alabilecekler. Bu, satın alınan veya kullanılmayan şarj cihazlarının sayısını sınırlayacak. Yeni şarj cihazlarının üretiminin ve bertarafının azaltılmasının, elektronik atık miktarını yılda yaklaşık 1000 ton azaltacağı tahmin ediliyor.

- Tüketiciler için iyileştirilmiş bilgiler: Üreticilerin, cihazın gerektirdiği güç ve hızlı şarjı destekleyip desteklemediği dahil olmak üzere şarj performansı hakkında ilgili bilgileri sağlamaları gerekecek. Bu, tüketicilerin mevcut şarj cihazlarının yeni cihazlarının gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını görmelerini kolaylaştıracak veya uyumlu bir şarj cihazı seçmelerine yardımcı olacak. Diğer önlemlerle birlikte bu, tüketicilerin satın alınan yeni şarj cihazı sayısını sınırlandırmasına ve gereksiz şarj cihazı satın alımlarında yılda 250 milyon Euro tasarruf etmelerine yardımcı olacak.