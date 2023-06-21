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Avrupa kupalarında kura çekimi zamanı: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

Futbolda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor

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  • Avrupa kupalarında kura çekimi zamanı: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

    Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri bugünkü yapılacak kura töreniyle belirlenecek.
  • Avrupa kupalarında kura çekimi zamanı: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi bugün yapılacak.
  • Avrupa kupalarında kura çekimi zamanı: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.
  • Avrupa kupalarında kura çekimi zamanı: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

    Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek. Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura saat 13.00'te başlayacak.
  • Avrupa kupalarında kura çekimi zamanı: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

    Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

    FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya)

    Rakow Czestochowa (Polonya) / FC Flora Tallinn (Estonya)

    NK Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Valmiera FC (Letonya)

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
  • Avrupa kupalarında kura çekimi zamanı: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

    Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de kura çekiminde belirlenecek. 3 temsilcimizin rakiplerinin belli olacağı kura saat 14.00'te başlayacak.
  • Avrupa kupalarında kura çekimi zamanı: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

    La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Makedonya)

    Balzan FC (Malta) - NK Domzale (Slovenya)

    Beitar Jerusalem FC (İsrail)

    PFC Levski Sofia (Bulgaristan)

    Gabala SC (Azerbaycan)
  • Avrupa kupalarında kura çekimi zamanı: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

    FK Vojvodina (Sırbistan)

    FK Zeljeznicar (Bosna Hersek) - FC Dinamo Minsk (Belarus)

    KF Tirana (Arnavutluk) - FC Dinamo Batumi (Gürcistan)

    Debreceni VSC (Macaristan)

    FC CSKA 1948 (Bulgaristan)
  • Avrupa kupalarında kura çekimi zamanı: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

    Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

    CFR 1907 Cluj (Romanya)

    Hapoel Beer-Sheva FC (İsrail)

    Legia Warszawa (Polonya)

    Dunajska Streda (Slovakya) - FC Dila Gori (Gürcistan)

    FK Makedonija GP Skopje (Makedonya) - FC RFS (Letonya)

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