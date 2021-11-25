Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki 5. maçında Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İşte zorlu maçlar öncesi grupta görünüm...
AVRUPA LİGİ D GRUBU 5. HAFTA MAÇLARI
23:00 Olympiakos - Fenerbahçe
23:00 E.Frankfurt - Antwerp
AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- E.Frankfurt / 10 Puan
2- Olympiakos / 6 Puan
3- Fenerbahçe / 5 Puan
4- Antwerp / 1 Puan
Fenerbahçe'nin D Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45
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