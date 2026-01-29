Habertürk
        AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU 29 Ocak 2026 | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi heyecanı son hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Romanya'da FCSB ile karşılaşıyor. Kritik mücadele öncesinde, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada ve kaç puanı olduğu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Sarı-lacivertliler, lig aşamasını 9-16 arasında tamamlanması durumunda play-off turuna seri başı olarak katılacak. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte Avrupa Ligi puan durumu...

        Giriş: 29.01.2026 - 21:11 Güncelleme: 29.01.2026 - 21:52
        Avrupa Ligi güncel puan durumu... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. UEFA Avrupa Ligi puan durumu, 8. ve son hafta maçları sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki sıralaması...

        AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

        Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 11 puanla 18. sırada yer alıyor.

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

        29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

        AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

