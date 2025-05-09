Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu: Manchester United-Tottenham UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Buna göre rakiplerini eleyen 2 İngiliz ekibi Tottenham ve Manchester United, finale yükselen takımlar oldu.

Habertürk Giriş: 09.05.2025 - 00:02 Güncelleme: 09.05.2025 - 00:23 facebook

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