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Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Vesely

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "En Değerli Oyuncusu", Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Vesely oldu

Jan Vesely

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely oldu.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Avrupa Kongre Sarayı'nda düzenlenen törenle THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "en iyileri" ödüllendirildi.

Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu'nun açılış konuşmasını yaptığı törene, basketbol camiasından çok sayıda isim katıldı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Vesely, MVP seçildi. Ödülünü basketbol efsanesi Juan Carlos Navarro'dan alan Vesely, "Gerçekten çok şaşkınım. İyi bir sezon geçirdim. Ben kendimi övemem, takım arkadaşlarım sayesinde aldım. Takım arkadaşlarım ve koçuma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe, tarihinde ikinci kez MVP çıkardı. Sarı-lacivertlilerde, 2014-2015 sezonunda Sırp oyuncu Nemanja Bjelica, MVP ödülünü almıştı.

EN İYİ HAREKET YİNE VESELY'DEN

Fenerbahçe Beko'nun Çek yıldızı Jan Vesely, geçen sezon olduğu gibi yine sezonun "En İyi Hareketi" ödülüne layık görüldü.

Vesely, normal sezonda İsrail'in Maccabi FOX takımıyla oynadıkları maçta takım arkadaşı Joffrey Lauvergne'nin pasına yaptığı smaçla bu ödülü kazandı.

Daha önce açıklanan "En İyi 5"te de yer alan Vesely, MVP'yle birlikte sezonu 3 ödülle tamamladı.

DİĞER ÖDÜLLER

Vesely'nin MVP seçildiği organizasyonda kategorilere göre ödül alan basketbolcular şunlar:

Sezonun en iyi hareketi: Jan Vesely (Fenerbahçe Beko)

Yükselen yıldız: Goga Bitadze (Buducnost VOLI)

En iyi savunma oyuncusu: Walter Tavares (Real Madrid)

Sayı kralı: Mike James (AX Armani Exchange Olimpia Milan)

En iyi 5: Kostas Sloukas (Fenerbahçe Beko),Nick Calathes (Panathinaikos),Will Clyburn (CSKA Moskova),Brandon Davies (Zalgiris),Jan Vesely (Fenerbahçe Beko)

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