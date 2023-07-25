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        Haberler Para Avrupa Merkez Bankası: Euro Bölgesi'ndeki kredi talebinde keskin düşüş yaşandı - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası: Euro Bölgesi'ndeki kredi talebinde keskin düşüş yaşandı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Banka Kredi Anketi'ne göre, Euro Bölgesi'nde hem firmalar hem de hanehalkının kredi talebi keskin şekilde azalırken, bankaların takipteki kredilere yönelik endişesi artıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:16
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        "Euro Bölgesi'ndeki kredi talebinde keskin düşüş yaşandı"
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        ECB, Temmuz 2023'e ilişkin Banka Kredi Anketi sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki bankaların şirketlere yönelik kredi onaylama süreçlerindeki şartlar bu yılın ikinci çeyreğinde sıkılaştırıldı.

        Ekonomik görünüm, yüksek risk algısının ana nedeni olurken, bankaların kredi süreçlerindeki şartların bu yılın üçüncü çeyreğinde de sıkılaştırılması bekleniyor.

        Bölgedeki firmaların kredi talebinde keskin bir düşüş yaşanırken, artan faiz oranları, azalan kredi talebinin ana etkeni olarak ön plana çıktı.

        Artan faiz oranlarının yanı sıra düşük tüketici güveni nedeniyle tüketici kredisi ve hanehalkına verilen diğer kredilere olan talepte de net düşüş yaşanırken, söz konusu düşüşün başta konut kredisi olmak üzere devam etmesi bekleniyor.

        Euro Bölgesi bankalarının, takipteki kredilere yönelik endişesi de artarken, bankaların kredilere yönelik risk algısı yükseldi ve risk toleransları azaldı.

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