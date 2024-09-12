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        Haberler Ekonomi Para Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Avrupa Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde mevduat faizini 25 baz puan indirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:53
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        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı. Böylece banka tarafından haziran ayındaki 25 baz puanlık indirimin ardından yılın ikinci gevşeme adımı atıldı.

        ECB, temel faiz oranını yüzde 3.75'ten yüzde 3.5'e çekerken refinansman faiz oranını da beklendiği gibi 60 baz puan indirerek yüzde 3.65'e düşürdü. Marjinal faiz oranı da yüzde 4.50'den yüzde 3.90'a indi.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

        ECB'den yapılan açıklamada, banka yetkililerinin manşet enflasyon beklentilerini değiştirmeyerek 2024 için ortalama yüzde 2.5, 2025 için yüzde 2.2 ve 2026 için ise yüzde 1.9'da sabit bıraktığı belirtildi.

        Banka, 2024 için büyüme tahminini ise 0.1 puan düşürerek yüzde 0.8 olarak açıkladı.

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