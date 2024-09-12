Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı. Böylece banka tarafından haziran ayındaki 25 baz puanlık indirimin ardından yılın ikinci gevşeme adımı atıldı.

ECB, temel faiz oranını yüzde 3.75'ten yüzde 3.5'e çekerken refinansman faiz oranını da beklendiği gibi 60 baz puan indirerek yüzde 3.65'e düşürdü. Marjinal faiz oranı da yüzde 4.50'den yüzde 3.90'a indi.

We cut our key interest rate by 0.25 percentage points.



We did this because inflation is gradually coming down and has been developing as we expected.



Read our monetary policy decisions https://t.co/Xk4mSWfMzH pic.twitter.com/IUNpRmPNNa — European Central Bank (@ecb) September 12, 2024

ENFLASYON BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

ECB'den yapılan açıklamada, banka yetkililerinin manşet enflasyon beklentilerini değiştirmeyerek 2024 için ortalama yüzde 2.5, 2025 için yüzde 2.2 ve 2026 için ise yüzde 1.9'da sabit bıraktığı belirtildi.