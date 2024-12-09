Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'da (Serie A) maçlara devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Atalanta ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) zirvede yer aldı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna giren Enes, 87. dakikada fileleri havalandırarak bu sezon ilk kez skor tabelasını değiştirdi. Konuk ekibin diğer golünü ise 90+5. dakikada Dango Ouattara kaydetti.

ARDA GÜLER, BU SEZON SİFTAH YAPTI

İspanya LaLiga'da Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in fileleri havalandırdığı maçta Girona'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Eflatun-beyazlıların ikinci golüne imza atan Arda, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

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Barcelona, deplasmanda Real Betis ile 2-2 berabere kalmasına rağmen maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Üst sıralarda yer alan ekiplerden Atletico Madrid, Sevilla'yı 4-3, Athletic Bilbao ise Villarreal'i 2-0 yenmeyi başardı. Ligde 16. haftanın perdesi, Getafe-Espanyol müsabakasıyla kapanacak.

LaLiga'nın 16. haftasında yapılan maçların ardından Barcelona, 38 puanla liderliğini devam ettirdi. Real Madrid 36 puanla ikinci, Atletico Madrid ise 35 puanla 3. sırada yer aldı.

BAYERN MÜNİH, İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Heidenheim'ı 4-2 mağlup ederek namağlup liderliğini devam ettirdi.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, konuk ettiği St. Pauli'yi 2-1 yenerek üst üste 3. kez kazandı.

Eintracht Frankfurt, Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. Frankfurt temsilcisinin ikinci golünü 74. dakikada milli oyuncu Can Uzun kaydetti. Stuttgart ise A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesine rağmen henüz ay-yıldızlı formayla maça çıkamayan Atakan Karazor'un fileleri havalandırdığı müsabakada Union Berlin'e 3-2 üstünlük kurdu.

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Ligde 13. hafta sonunda Bayern Münih, 33 puanla liderliğini devam ettirdi. Münih ekibini 27 puanla Eintracht Frankfurt ve 26 puanla Bayer Leverkusen takip etti.

SERİE A'NIN YENİ LİDERİ ATALANTA

İtalya Serie A'da Atalanta, sahasında Milan'ı 2-1 yenerek art arda 9. galibiyetini aldı ve zirvenin yeni sahibi oldu.

Haftaya lider giren Napoli, konuk ettiği Lazio'ya 1-0 yenildi.

Zirve takibini sürdüren Inter, Parma'yı 3-1 mağlup ederken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 71 dakika sahada kaldı. Üst sıralarda yer alan Fiorentina ise Cagliari'yi 1-0 yendi.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, Lecce'yi 4-1 mağlup ettikleri maçın 23. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Juventus'ta ise ay-yıldızlı futbolcu Kenan Yıldız, Bologna ile 2-2 berabere sonuçlanan müsabakanın 64. dakikasında oyuna dahil edildi. Ligde 15. hafta, Monza-Udinese karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Serie A'nın 15. haftasında Atalanta, 34 puanla ilk sıraya yükseldi. 32 puanda kalan Napoli ikinci basamağa düşerken, 31'er puanı bulunan ekiplerden Inter üçüncü, Fiorentina dördüncü ve Lazio beşinci olarak sıralandı.

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PSG, PUAN KAYBETMESİNE RAĞMEN ZİRVEDE

Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), konuk olduğu Auxerre ile 0-0 berabere kalarak üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Deplasmanda Saint-Etienne'i 2-0 mağlup eden Olimpik Marsilya, peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Monaco, sahasında Toulouse'u 2-0 yenerek son 4 maçta 3. kez kazandı.

Ligin 14. haftasında yapılan müsabakaların ardından PSG, 34 puanla liderliğini devam ettirdi. Paris ekibini 29'ar puanlı Olimpik Marsilya ile Monaco takip etti.