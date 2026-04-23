Avrupa şampiyonu PSG, yılın takımı seçildi!

Spor dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan ve geçmişten günümüze spor efsaneleri ve, elit sporcular için en büyük onurlardan biri kabul edilen 26. Laureus Ödül Töreni, dün düzenlendi.

YILIN TAKIMI PSG

Dünya genelinde yayınlanan ve sosyal medyada milyonlarca sporsever tarafından takip edilen törende, kadın ve erkek kategorilerinde dünyanın en başarılı sporcuları ödüllendirildi. Fransız devi PSG, ‘Yılın Takımı’ ödülünün sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde Inter’e karşı unutulmaz bir zafer elde ederek Avrupa’nın 1 numarası olan PSG, 2025 yılında; Ligue 1, Coupe de France ve Trophee des Champions zaferleriyle Fransa’da domine ettiği sezonu taçlandırmıştı. Başarı grafiğini yeni sezona da taşıyan Fransız ekibi, UEFA Süper Kupa’yı kazanırken, Aralık ayında da Flamengo’yu yenerek FIFA Kıtalararası Kupa’yı müzesine götürmüştü. PSG; Manchester United (2000), Barcelona (2012), Bayern Münih (2014 ve 2021) ve Real Madrid’in (2025) ardından Laureus’da Yılın Takımı Ödülü’nü kazanan beşinci kulüp oldu.