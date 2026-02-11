Canlı
        Haberler Spor Futbol Avrupa Süper Ligi projesi resmen sona erdi! - Futbol Haberleri

        Avrupa Süper Ligi projesi resmen sona erdi!

        Avrupa Süper Ligi'nde son kalan kulüp olan Real Madrid de geri adım attı. Son olarak Barcelona'nın projeden çekilmesinin ardından Real Madrid, UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği ile anlaşmaya vararak Avrupa futbolunun çıkarları doğrultusunda sürece son verdi.

        Giriş: 11.02.2026 - 18:26 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:26
        Avrupa Süper Ligi projesi resmen sona erdi!
        İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurmasının ardından Real Madrid de 'Avrupa futbolunun çıkarları doğrultusunda' UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa futbolunun yararına aylar süren görüşmelerin ardından UEFA, EFC ve Real Madrid, sportif liyakat ilkesine saygı göstererek, kulüplerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini vurgulayarak ve teknoloji kullanımı yoluyla taraftar deneyimini geliştirerek Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için prensipte bir anlaşmaya vardı." denildi.

        Açıklamada, "Bu prensip anlaşması, nihai bir anlaşma yürürlüğe girdiğinde, Avrupa Süper Ligi ile ilgili hukuki ihtilaflarının da çözülmesine hizmet edecektir." bilgisi verildi.

        12 kulübün kurucu üye olarak başlattığı Avrupa Süper Ligi projesinden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa bir süre sonra çekilmişti.

        Projeden 2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı. Barcelona ise 7 Şubat'ta projeden ayrılmıştı.

