Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Filenin Sultanları son 16 turunda ilk karşılaşmasına Çekya ile çıkacak. 29 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek Türkiye-Çekya voleybol maçının saati henüz belli değil.

Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.