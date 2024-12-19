Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'deki faaliyetlerine yeniden başlıyor

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Sözcüsü açıklamasında "AYB, AB Konseyi ve AB Komisyonu tarafından Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmeye davet edildi" ifadesini kullandı.

AYB'nin Türkiye'deki faaliyetlerinin yeniden başlamasına ilişkin sürece girildiğine işaret eden Sözcü, "AB Konseyi kararlarında önerildiği gibi aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir şekilde Türkiye ile olası bir yeniden angajmana ilişkin bu süreç başlatıldı" değerlendirmesinde bulundu.

"AYB Global, Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 1965'ten bu yana 30 milyar avrodan fazla finansman sağlamıştır." ifadesini kullanan Sözcü, son operasyonlarının Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen illerde su ve atık su altyapısının yenilenmesi için yapılan 400 milyon avroluk bir kredi anlaşması olduğunu anımsattı.

Sözcü, AB politikası doğrultusunda AYB'nin yeni faaliyetlerinin, özellikle iklim eylemi, yeşil dönüşüm, deprem sonrası toparlanma ve göç konularına destek olmak üzere, Türkiye ve AB'nin ortak çıkarlarına hizmet eden önemli alanlara odaklanacağını öngördüklerine dikkati çekti.

AB ülkeleri bu kararı ve ilişkilerin birçok alanına yansıyan çeşitli tedbirleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle yaşanan gerilim sürecinde almıştı.

AYB, bu dönem öncesinde Türkiye'ye farklı projeler için yılda ortalama 1-2 milyar avro civarında kaynak sağlıyordu. Banka 2016'da Türkiye'deki çeşitli projelere 2 milyar 135 milyon avronun üzerinde kaynak aktarmıştı.

Bu kararlar kapsamında, AYB 2019'da Türkiye ile yapılması planlanan yeni kredilerin büyük bir bölümünü askıya almıştı.

Son dönemdeki diplomatik gelişmeler, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine dair iyimser bir hava oluştururken, AB'nin 2019'da aldığı kararların olumsuz etkisi hala devam ediyor.

2019'da ise Türkiye için daha önce onay alan projelere 117 milyon avro kadar kredi verilmişti. Bunun ardından banka, mevcut kredi politikasında Türkiye'ye yer vermemeye başlamıştı.

Bu durum, 2023'te AB ile olan ilişkilerdeki toparlanma ve Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle değişmişti.

AYB deprem sonrası yeniden inşa projelerini desteklemek üzere Türkiye ile 400 milyon avro değerinde bir kredi sözleşmesi imzalamıştı. Türkiye operasyonlarına 1965'te başlayan AYB şimdiye kadar 263 projeye 30,86 milyar avro kaynak sağladı.