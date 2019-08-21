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Haberlerİş-Yaşam

Avrupa’da 27 ülke içinde asgari ücrette 22. sıradayız

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Son üç yıldır döviz kurunda yaşanan hızlı yükseliş, Türkiye’yi Avrupa asgari ücret liginde geriletti. Aylık asgari ücrette 2004 yılında 23 Avrupa ülkesi arasında 12. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 27 ülke arasında 22. sıraya geriledi. Ahmet Kıvanç'ın haberi....

asgari ücret

Türkiye’de çalışanların yarıdan fazlasını doğrudan ilgilendiren asgari ücret, son yıllarda yaşanan döviz kurundan olumsuz etkilendi. Asgari ücretin döviz bazında gerilemesi, ihraç ürünlerinde işçilik maliyetlerini azaltarak ihracatı cazip hale getirirken, çalışanlar olumsuz etkilendi. Akaryakıt, doğalgaz başta olmak üzere pek çok ürünün fiyatı doğrudan dövize bağlı olduğu için asgari ücretlilerin alım gücü azaldı.

2004 yılında 239 Euro olan Türkiye’deki brüt asgari ücret, 2016’da yüzde 171 oranında artarak 519 Euro'ya çıktı. Ancak, döviz kurlarındaki artışın hızlanmasıyla 2017’de 479, 2018’de 446, 2019’da da 422 Euro'ya geriledi. Güncel döviz kuru üzerinden asgari ücret ise 402 Euro'ya düştü.

HER ÜLKEDE BULUNMUYOR

Norveç, İzlanda, İsviçre, İtalya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde asgari ücret uygulaması bulunmuyor. Türkiye, 2004 yılında Avrupa’da asgari ücret uygulanan 23 ülke arasında 12. sırada bulunuyordu. Türkiye, aylık 239 Euro'ya brüt asgari ücretle 61 Euro asgari ücret uygulayan Bulgaristan’ı dörde katlarken, Çekya, Polonya, Macaristan, Slovakya’nın da aralarında yer aldığı 11 ülkeyi geride bırakıyordu.

Asgari ücret uygulayan ülke sayısı 2010’da 24, 2015’te 27’ye çıkmasına karşın, Avrupa asgari ücret liginde Türkiye 2010’da 13., 2015 ve 2016 yıllarında ise 12. sırada yer almayı başardı.

GERİLEME 2017’DE BAŞLADI

Türkiye asgari ücret sıralamasında 2017 yılında 27 ülke arasında 14., 2018 yılında da 16. sıraya geriledi. Polonya, Estonya, Çekya, Slovekya, Hırvatistan bizi geçti, Macaristan ise sadece 1 Euro farkla gerimizde kaldı. Türkiye bu yıl ise 22. sıraya geriledi. Romanya, Macaristan, Litvanya, Letonya gibi ülkeler Türkiye’nin önüne geçti. Asgari ücret uygulayan Avrupa ülkeleri içinde Türkiye’nin gerisinde şu an Sırbistan, Makedonya, Karadağ gibi eski Yugoslavya’dan ayrılan ülkeler ile Arnavutluk ve Bulgaristan dışında ülke kalmadı. 15 yıllık süreçte Bulgaristan’da asgari ücret 4’e katlandı.

Aylık brüt asgari ücret (Euro)      
 2004201020152016201720182019
Belçika1.186  1.387  1.502  1.502  1.532  1.563  1.594  
Bulgaristan61  123  184  215  235  261  286  
Çekya207  302  332  366  407  478  519  
Almanya  1.440  1.440  1.498  1.498  1.557  
Estonya159  278  390  430  470  500  540  
İrlanda1.073  1.462  1.462  1.546  1.563  1.614  1.656  
Yunanistan631  862  684  684  684  684  684  
İspanya537  739  757  764  826  859  1.050  
Fransa1.215  1.344  1.458  1.467  1.480  1.498  1.521  
Hırvatistan 345  396  408  433  462  506  
Letonya119  254  360  370  380  430  430  
Litvanya130  232  300  350  380  400  555  
Lüksemburg1.403  1.683  1.923  1.923  1.999  1.999  2.071  
Macaristan202  272  333  351  412  445  464  
Malta541  660  720  728  736  748  758  
Hollanda1.265  1.408  1.502  1.525  1.552  1.578  1.616  
Polonya175  321  410  434  453  503  523  
Portekiz426  554  589  618  650  677  700  
Romanya68  142  218  232  275  408  446  
Slovenya471  597  791  791  805  843  887  
Slovakya148  308  380  405  435  480  520  
İngiltere1.054  1.076  1.379  1.512  1.393  1.401  1.453  
Karadağ  288  288  288  288  331  
Makedonya  214  227  240  279   
Arnavutluk75  130  157  160  163  181  211  
Sırbistan116  222  235  234  248  285  308  
Türkiye239  338  424  519  479  446  422  
ABD707  872  1.035  1.154  1.192  1.048  1.098  
Kaynak: Eurostat       
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