Türkiye’de çalışanların yarıdan fazlasını doğrudan ilgilendiren asgari ücret, son yıllarda yaşanan döviz kurundan olumsuz etkilendi. Asgari ücretin döviz bazında gerilemesi, ihraç ürünlerinde işçilik maliyetlerini azaltarak ihracatı cazip hale getirirken, çalışanlar olumsuz etkilendi. Akaryakıt, doğalgaz başta olmak üzere pek çok ürünün fiyatı doğrudan dövize bağlı olduğu için asgari ücretlilerin alım gücü azaldı.

2004 yılında 239 Euro olan Türkiye’deki brüt asgari ücret, 2016’da yüzde 171 oranında artarak 519 Euro'ya çıktı. Ancak, döviz kurlarındaki artışın hızlanmasıyla 2017’de 479, 2018’de 446, 2019’da da 422 Euro'ya geriledi. Güncel döviz kuru üzerinden asgari ücret ise 402 Euro'ya düştü.

HER ÜLKEDE BULUNMUYOR

Norveç, İzlanda, İsviçre, İtalya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde asgari ücret uygulaması bulunmuyor. Türkiye, 2004 yılında Avrupa’da asgari ücret uygulanan 23 ülke arasında 12. sırada bulunuyordu. Türkiye, aylık 239 Euro'ya brüt asgari ücretle 61 Euro asgari ücret uygulayan Bulgaristan’ı dörde katlarken, Çekya, Polonya, Macaristan, Slovakya’nın da aralarında yer aldığı 11 ülkeyi geride bırakıyordu.

Asgari ücret uygulayan ülke sayısı 2010’da 24, 2015’te 27’ye çıkmasına karşın, Avrupa asgari ücret liginde Türkiye 2010’da 13., 2015 ve 2016 yıllarında ise 12. sırada yer almayı başardı.

GERİLEME 2017’DE BAŞLADI

Türkiye asgari ücret sıralamasında 2017 yılında 27 ülke arasında 14., 2018 yılında da 16. sıraya geriledi. Polonya, Estonya, Çekya, Slovekya, Hırvatistan bizi geçti, Macaristan ise sadece 1 Euro farkla gerimizde kaldı. Türkiye bu yıl ise 22. sıraya geriledi. Romanya, Macaristan, Litvanya, Letonya gibi ülkeler Türkiye’nin önüne geçti. Asgari ücret uygulayan Avrupa ülkeleri içinde Türkiye’nin gerisinde şu an Sırbistan, Makedonya, Karadağ gibi eski Yugoslavya’dan ayrılan ülkeler ile Arnavutluk ve Bulgaristan dışında ülke kalmadı. 15 yıllık süreçte Bulgaristan’da asgari ücret 4’e katlandı.