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        Haberler Ekonomi Emlak Avrupa'da çevrim içi platformlardan kısa dönemli kiralamalar rekor kırdı  - Emlak Haberleri

        Avrupa'da çevrim içi platformlardan kısa dönemli kiralamalar rekor kırdı 

        Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, yılın ikinci çeyreğinde Airbnb, Booking, Expadia ve TripAdvisor gibi dijital platformlardan kısa dönem kiralamalar bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,8 artarak rekor seviyeye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:40
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        Avrupa'da kısa dönemli kiralamalar rekor kırdı 
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2023 yılı ikinci çeyrek döneminde çevrim içi platformlar aracılığıyla oteller dışındaki kısa dönem kiralamalara ilişkin konaklama verilerini yayımladı.

        Verilere göre, ikinci çeyrekte, Airbnb, Booking, Expedia Group veya TripAdvisor aracılığıyla rezervasyon yaptırılan kısa süreli kiralık yerlerde konaklamalar bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,8 artarak yaklaşık 153 milyon geceye ulaştı.

        Böylece, söz konusu dönemde platformlar aracılığıyla kısa süreli konaklamalarda Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeler aşılarak yeni aylık rekorlar kırıldı.

        Çevrim içi platformlar üzerinden yapılan rezervasyonlardaki konaklamalar geçen yılın aynı dönemine göre, nisanda yüzde 19,5 artarak 46,7 milyona, mayısta yüzde 22,6 yükselerek 47,6 milyona, haziranda yüzde 8,4 artışla 58,7 milyona ulaştı.

        Bu yılın ilk yarısında platfromlarla kısa süreli kiralamalar geçen yılın ilk yarısına kıyasla da yüzde 18,8 artarak 237 milyon geceye ulaşarak, Kovid-19 öncesindeki 2019 yılı verilerini yüzde 22,6 aştı.

        ​​​​​​​Öte yandan, AB ülkelerinde turizm 2020 yılında Kovid-19 salgını ve uygulanan sıkı tedbirler nedeniyle durma noktasına gelmişti.

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