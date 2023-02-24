112 ve UMKE gönüllüleri: Yaralılarını çıkartan bize koşuyordu

AA

Avrupa ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın birinci yıldönümünde peş peşe açıklamalar yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini iletti.

Macron, "Ukraynalılar, Fransa yanınızda. Dayanışma, zafer ve barışa." ifadelerini kullandı.

"AVUSTURYA UKRAYNA'NIN YANINDA"

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ise sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, savaşın birinci yıldönümünde Ukrayna’nın yanında olduklarını söyledi.

Van der Bellen, Rusya’nın bir yıl önce bugün Ukrayna’ya saldırarak savaşı başlattığını belirterek, "Size garanti ederim, ne kadar sürerse sürsün Avusturya, Ukrayna ile dayanışma içinde olacak. Sizlerin yanındayız." dedi.

Başbakan Karl Nehammer de Twitter’dan yaptığı açıklamada, Rusya’nın bir yıl önce Ukrayna’ya saldırmasıyla tahayyül edilmeyenin meydana geldiğini, bir kez daha Avrupa’da savaşın yaşandığını, bu durumun tarifsiz acılara yol açtığını belirtti.

Nehammer, "Avusturya dayanışma içinde Ukrayna’nın yanında yer alıyor. Başından itibaren ülke ve millet olarak hem insani hem de ekonomik yardımlarla destekte bulunduk. Avusturya askeri açıdan tarafsız bir ülkedir ancak uluslararası hukukun ihlal edilmesi durumunda siyasi açıdan hiçbir zaman tarafsız değiliz." görüşünü paylaştı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, bir yıldır Ukrayna'ya karşı acımasız bir saldırı savaşı yürüttüğünü belirtti.

Berset, "Savaş, insanlara akıl almaz yıkım ve ölçülemez acılar getiriyor. Bu savaş demokratik değerlerimize aykırı. Savaş hala devam ediyor, yardımımız ve dayanışmamız gibi." ifadelerini de kullandı.

İTALYA: UKRAYNA YALNIZ DEĞİL

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşınyıldönümü dolayısıyla paylaştığı video mesajında, "Rusya bir yıl önce Ukrayna’yı işgal ederek dünyayı şoke etti." dedi.

Meloni, Rusya'nın daha önce de başka komşu ülkelere saldırdığını belirterek, şunları ifade etti:

"Ancak hiç kimse bu kadar ciddisini hayal edemezdi. Putin'in amacı Ukrayna’yı teslim almak ve yayılmacı hedeflerini sadece Avrupa ülkelerine değil, çevresindeki ülkelere yöneltmekti. Ama bu plan, başarısız oldu ve Moskova, özgürlüğünü müdafaa etmek için her şeyi yapmaya hazır bir halkın kahramanca tepkisiyle ve tanklardan, füzelerden daha güçlü bir şeyle; vatan aşkıyla yüzleşmek zorunda kaldı."

Ukrayna halkının büyük bir bedel ödediğini dile getiren Meloni, "Bunu Buça ve İrpin'de kendi gözlerimde gördüm ve unutmayacağım." diye konuştu.

Meloni, Ukrayna'nın özgürlük değerlerini, demokrasiyi savunduğunu, yalnız olmadığını ve yalnız kalmayacağını söyledi.

İtalya'nın Ukrayna'nın yanında yer aldığını aktaran Başbakan Meloni, adil barış için çalışmalarının kendi görevleri olduğunu sözlerine ekledi.

BOSNA HERSEK'TEN UKRAYNA'YA DAYANIŞMA MESAJI

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü nedeniyle yazılı açıklamada bulundu.

Becirovic, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin bir üyesi olarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını bir kez daha kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

"Biz Bosna Hersek'te saldırı ve savaşın neler getirdiğini ve barışın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullanan Becirovic, şöyle devam etti:

"Bağımsız ve egemen Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ve vatandaşlarına açık desteğimi sunmak istiyorum. Bosna Hersek, özgür ve demokratik dünya ile birlikte özgürlük mücadelesinde Ukrayna halkıyla dayanışma içindedir."

HIRVATİSTAN'DAN DESTEK

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü nedeniyle Ukrayna'nın Zagreb Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Burada, savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için mum yakan Plenkovic, ülkesinin Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Plenkovic, "Ukraynalıların haklı oldukları özgürlük mücadelelerinin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Tüm Batılı, demokratik uluslararası toplumun, Ukrayna'ya siyasi, ekonomik, insani ve askeri yardımlardaki desteğini göstermede ısrarcı olması önemlidir." dedi.

YUNANİSTAN: TEREDDÜTSÜZ YANINIZDAYIZ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın birinci yıldönümü vesilesiyle Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Yunanistan, özgürlük ve demokrasi savunucularının yanında tereddütsüz durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki Yunan toplumuna da dikkati çeken Miçotakis, Yunanistan'ın Mariupol'deki Yunanları düşündüğünü vurguladı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da Twitter paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin liberal demokrasi ve Avrupa değerlerinin sorgulanması anlamına geldiğini belirterek, "Yunanistan, ülkesinin özgürlüğü ve toprak bütünlüğü için kahramanca savaşan Ukrayna halkı ile dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Ekim 2022'deki Ukrayna ziyaretinde çekilmiş fotoğraflarını tekrar paylaşarak, ülkesinin uluslararası meşruiyet ve tüm ülkelerin toprak bütünlüğü prensiplerine bağlı olarak Ukrayna halkının yanında olduğunu vurguladı.

BİRLEŞİK KRALLIK: SİZLE BERABERİZ

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, anma, dayanışma ve beraberlikte tüm Ukraynalılarla birlikte durduklarını dile getirdi.

Birleşik Krallık Kralı 3. Charles da Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, İngiltere ve müttefiklerinin yıl boyunca Ukrayna'yla dayanışma sergilediğini belirterek, bu ülkelerin, en zor zamanda yardım için mümkün olan her şeyi yaptıklarını görmenin "cesaret verici" olduğunu bildirdi.

Kral Charles, "Ukrayna halkının, uluslarına yönelik sebepsiz, topyekun bir saldırıdan hayal bile edilemeyecek şekilde acı çektiği bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

HOLLANDA'DAN NET MESAJ

Hollanda hükümeti, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'ya savaşın 1. yıl dönümünde desteği sonuna kadar sürdürme sözü verdi.

Başbakan Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, başta Hollanda olmak üzere Avrupa ve Kuzey Amerika'daki demokratik ülkelerin desteğiyle, Ukraynalıların özgürlükleri için bir yıldır inançla ve cesurca mücadele ettiklerini belirtti.

Rutte açıklamasında, "Kesin olan bir şey var ki, Ukrayna kazanana kadar savaş sona ermeyecek." ifadesi yer aldı.

Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'nın Twitter paylaşımında ise Ukraynalılara hitaben, "Ülkem, ne gerekiyorsa ve neye mal olacaksa olsun, sizi desteklemeye devam edecek." mesajı yer aldı.

Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher Twitter'dan paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna'ya silah, askeri mühimmat ve teçhizatın yanı sıra ilaç verdiklerini, bu yılın bütçesinden de 2.5 milyar avro ayırdıklarını ifade etti.

Schreinemacher, "Sizin özgürlüğünüz, bizim özgürlüğümüz ve sizin güvenliğiniz, bizim güvenliğimiz." dedi.

Savaşın birinci yıl dönümü nedeniyle Ukrayna'ya destek ve dayanışma sergilemek için Hollanda Parlamentosunun bulunduğu Binnenhof Meydanı'na Ukrayna bayrağı asıldı.

Fotoğraf: AP