        Grand Slams Avustralya Açık'ı kazanan tarihe geçecek - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ı kazanan tarihe geçecek

        Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic karşılaşacak. Kazanan sporcu, yeni bir rekor kırarak tenis tarihine geçecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:11 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:28
        Avustralya Açık'ı kazanan tarihe geçecek
        Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler finali nefes kesen bir mücadele vaat ederken, kazanan sporcu tenis tarihinde özel bir yere sahip olacak.

        "Happy Slam" (Mutlu Slam) olarak anılan ve yıllar içinde etkili pazarlama stratejileriyle çekim alanını giderek genişleten Avustralya Açık, Rod Laver Arena'da yarın dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile turnuvada 10 kez şampiyonluk yaşayan Sırp Novak Djokovic arasındaki tarihi final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

        Final maçını Alcaraz kazanması halinde dünya 1 numarası olmaya devam edecek. Djokovic ise maçın sonucu ne olursa olsun klasmanda 3. sıraya yükselecek.

        ALCARAZ 87 YILLIK REKORUN EŞİĞİNDE

        Turnuva tarihinin en uzun yarı final maçında (5 saat 27 dakika) Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenerek kariyerinin ilk Avustralya Açık finaline ulaşan Alcaraz, şampiyon olması halinde kariyer grand slam yapan en genç tenisçi olarak tarihe geçecek.

        Kariyerinde 2'şer Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık şampiyonluğu bulunan ve ilk Avustralya Açık şampiyonluğu için korta çıkacak Alcaraz, bunu başarması durumunda kariyer grand slam yapan tarihteki 9. erkek tenisçi olacak.

        Djokovic'i yenmesi halinde 22 yıl 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını elde edecek İspanyol raket, 1938 Fransa Açık'ta kariyer grand slam yapan Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kıracak.

        DJOKOVIC'İN '25' İNADI

        Tek erkeklerde 24 grand slam şampiyonluğuyla zirvede yer alan Sırp raket Novak Djokovic, yarın Alcaraz'a üstünlük kurması halinde tüm zamanların en çok şampiyon olan sporcusu olarak tarihe geçecek.

        Djokovic, halihazırda tek kadınlarda 24 şampiyonluğu bulunan Margaret Court ile rekoru paylaşıyor.

        38 yaşındaki Sırp tenisçi, açık dönemde grand slam zaferine ulaşan en yaşlı tenisçi olacak. Önceki rekor 1972'de 37 yaşında Avustralya Açık'ta şampiyon olan Ken Rosewall'a ait.

        10 kezle Avustralya Açık'ı en fazla kazanan sporcu olan Djokovic, bu rekorunu da 11 şampiyonlukla geliştirecek.

        'SINCARAZ' HEGEMONYASI DEVAM EDECEK Mİ?

        Daha önce Roger Federer ve Rafael Nadal'ın 11 grand slam şampiyonluğunu kimseye bırakmadığı döneme 2008 Avustralya Açık'ta son veren Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner hegemonyası için kullanılan "Sincaraz" hakimiyetini de kırabilir.

        Alcaraz ve Sinner, 2024 Avustralya Açık'tan bu yana 8 grand slam şampiyonluğunu aralarında paylaştı.

        İspanyol tenisçinin şampiyonluğu kazanması halinde 2 sporcunun aralıksız 9 grand slam şampiyonluğuna ulaşması tarihte 3. kez yaşanacak.

        TARİHTEKİ EN BÜYÜK İKİNCİ YAŞ FARKI

        Rod Laver Arena'daki final mücadelesi, Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz arasındaki 15 yıl 348 günlük yaş farkıyla da tarihe geçecek.

        Bundan daha büyük yaş farkı 1974 Wimbledon ve ABD Açık finallerinde ortaya çıkmıştı. Şampiyonluk mücadelesi veren Jimmy Connors ile Ken Rosewall arasındaki 17 yıl 304 günlük fark bu alanda listenin zirvesinde yer alıyor.

        DJOKOVIC 102. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

        ATP şampiyonluklarında üçüncü sırada yer alan Djokovic, yarın kazanması halinde 102. kupa zaferiyle Jimmy Connors ve Roger Federer'e bir adım daha yaklaşacak.

        Connors 109 şampiyonlukla listenin zirvesinde yer alırken, Federer 103 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

        Alcaraz kazanırsa 25. şampiyonluğuna ulaşacak ve aktif oyuncular listesinde Sinner ve Zverev'in önüne geçerek ikinci sıraya yerleşecek.

        İKİLİ ARASINDA 10. RANDEVU

        Rod Laver Arena'daki final mücadelesinde Alcaraz ile Djokovic, 10. kez karşı karşıya gelecek.

        ATP turnuvalarındaki 9 mücadelenin 5'inde Djokovic rakibine üstünlük sağlarken, iki raketin grand slam turnuvalarındaki 5 maçının 3'ünü ise Alcaraz kazandı.

        Alcaraz ve Djokovic, 2023 ve 2024'te grand slam finallerinde iki kez Wimbledon'da karşı karşıya geldi. İspanyol raket, ikisinde de şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

        ŞAMPİYON, 4,15 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI KAZANACAK

        Melbourne'de şampiyonluğa ulaşan sporcu rekor kırmakla kalmayacak, 4,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 120 milyon lira) para ödülünün de sahibi olacak.

        Finalist tenisçi ise Avustralya'dan 2,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 65 milyon lira) ödülle ayrılacak.

