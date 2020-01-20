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HaberlerTenis

Avustralya Açık'ta Djokovic ve Barty 2. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 2. tura çıktı

Avustralya Açık

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü sona erdi.

Kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Barty, Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı.

Rakibini 1 saat 36 dakika süren mücadelede 5-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup eden Barty, ülkesinde gerçekleştirilen turnuvada 2. tura çıkma başarısı gösterdi.

DJOKOVIC VE TSITSIPAS 2. TURDA

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dünya 35 numarası Alman Jan-Lennard Struff ile karşılaştı.

Sırp tenisçi, 2 saat 16 dakika süren mücadelede rakibini 7-6, 6-2, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek adını üst tura yazdırdı.

Dünya 6 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas ise İtalyan rakibi Salvatore Caruso'yu 1 saat 43 dakikada 6-0, 6-2, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve bir üst tura çıktı.

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