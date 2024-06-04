Avustralya, yabancı uyruklu kişilerin orduya katılabileceğini duyurdu

Avustralya, asker sayısını artırmak amacıyla yabancı uyruklu kişilerin de orduya alınacağını bildirdi.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, Avustralya Silahlı Kuvvetlerindeki 4 bin 400 kişilik açığın kapatılması için adım atıldığını belirtti.

Ülkenin dünyayla ticaret yapması nedeniyle "yabancı orduların baskısına açık" olduğunu ifade eden Marles, yabancı uyruklu kişilerin de orduya katılmasına izin verileceğini açıkladı.

Tam zamanlı personel sayısının 63 bin 600'e çıkarılmasının hedeflendiğini aktaran Marles, hükümetin bu sayıyı 2040'a kadar 80 bine yükseltmeyi planladığını duyurdu.