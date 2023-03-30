Projede şirket ile çalışan Queensland Üniversitesi Avustralya Biyomühendislik Enstitüsü'nden Ernst Wolvetang, "Şu anda köfteyi yemeyeceğim çünkü bu proteini 4 bin yıldır görmedik" dedi. "Ama güvenlik testinden sonra, tadının nasıl olduğunu gerçekten merak ederdim."

Kaynak: Interesting Engineering