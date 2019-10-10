Avusturya'nın Linz şehrinde bulunan Linz Havaalanı yakınlarındaki çöp arıtma tesisinde bir patlama meydana geldi. Yerel saat ile 08:00 civarı meydana gelen patlamada, 3 kişinin ağır, 6 kişinin de hafif yaralandığı açıklandı. Yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda acil durum ekibi ve patlama sonrası çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından havaalanına giden yolun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan bir görgü tanığı, "Önce çok yüksek bir patlama sesi duyuldu. Ofisimizdeki camlar titredi ve daha sonra yangın çıktı" ifadelerini kullandı.

Polis patlamanın nedeninin belirlenmeye çalışıldığını, ancak ilk bulguların olayın terör saldırısı olmadığını gösterdiğini duyurdu.