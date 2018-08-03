Slovenya basınında yer alan haberlere göre, Türk şirketi Cengiz İnşaat Karavanke tünelinin Slovenya tarafında yer alan ikinci kısmının yapımı için düzenlenen ihaleyi kazanan firma oldu. 8 km uzunluğundaki tünel Slovenya ile Avusturya'yı bağlıyor.

Karavanke tüneli için düzenlenen ihalede teklifler Mart ayında alınmış ve toplam 9 firma teklif vermişti. Bu firmalar arasında en düşük teklif ise 89 milyon euro ile Cengiz İnşaat'tan gelmişti.

Son 8 yıldır “ENR En İyi 225 Uluslararası Müteahhit" listesinde yer alan Cengiz İnşaat'ın Slovenya haricinde yurtdışında Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Irak ve Kazakistan’da de çeşitli inşaat altyapı ve üstyapı projeleri bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ