Ay tutulması namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Husuf namazı ne zaman kılınır?

Ay tutulması namazının kılınışı 0:00 / 0:00

8 Kasım Salı günü gerçekleşecek olan kanlı ay tutulması sebebiyle,vatandaşlar tarafından sorgulanan Husuf namazıyla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. HUSUF NAMAZI NEDİR? İmam-ı Azama göre bu namazın camide cemaatla kılınması sünnet değildir. Fakat kılındığı takdirde de bir beis yoktur, câizdir.

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR? Ay tutulması Güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu sebeple namaz kılmadığını öne süren İmam Ebu Hanife ve Malik, husuf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir, fakat cemaat yapılmaz. İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre ise Husuf namazı da Küsuf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.