Ay tutulması namazının kılınışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İnanç Ay tutulması namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Husuf namazı ne zaman kılınır?
ABONE OL

Ay tutulması namazı nasıl kılınır? İşte Ay tutulması namazının kılınışı

Ay tutulmasının yaklaşmasıyla birlikte Husuf namazı araştırılır oldu. Husuf namazı Ay tutulduğu zaman Müslümanların evlerinde teker teker kıldıkları bir namazdır.

Ay tutulması namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Husuf namazı ne zaman kılınır?
Ay tutulması namazının kılınışı
0:00 / 0:00

8 Kasım Salı günü gerçekleşecek olan kanlı ay tutulması sebebiyle,vatandaşlar tarafından sorgulanan Husuf namazıyla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

HUSUF NAMAZI NEDİR?

İmam-ı Azama göre bu namazın camide cemaatla kılınması sünnet değildir. Fakat kılındığı takdirde de bir beis yoktur, câizdir.

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

Ay tutulması Güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu sebeple namaz kılmadığını öne süren İmam Ebu Hanife ve Malik, husuf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir, fakat cemaat yapılmaz. İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre ise Husuf namazı da Küsuf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkarak kıyama durulur.
Besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonlu esnaf aç kalan tilkiyi etle besledi
GÜNDEM Aç kalan tilkiyi etle besledi
Adana'da kaçakçılık operasyonu
GÜNDEM Adana'da kaçakçılık operasyonu
Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
GÜNDEM İki aile arasında silahlı kavga! 7 yaralı
İzmir açıklarında 138 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı
GÜNDEM 138 göçmen kurtarıldı
Green Card son başvuru tarihi ne zaman? 2022 - 2023 Green Card sonuçları ne zaman belli olacak, kuralar ne zaman çekilecek?
GÜNDEM Green Card son başvuru tarihi
PTT personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuru koşulları ne, kaç kişi alınacak?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihi:
Bolu'daki otobüs faciasında sürücü tutuklandı! - Güncel haberler
GÜNDEM Bolu'daki otobüs faciasında sürücü tutuklandı
Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
Merve alkollü sürücü kurbanı oldu
GÜNDEM Merve alkollü sürücü kurbanı oldu
KYK BORÇLARINDA SON DURUM| KYK borç faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK kredi faiz borçları sıfırlandı mı, ödeme nasıl yapılacak?
GÜNDEM KYK borç faizleri ne zaman silinecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.