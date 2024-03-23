Gökyüzünde bir şölen yaratan tutulmalardan ilki gerçekleşmek üzere. Bu seneki tutulma Türkiye'den izlenmeyecek ancak 18 Eylül'deki diğer tutulmayı Türkiye'den görebileceğiz. Peki, yılın ilk Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...