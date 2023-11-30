Ayaş domatesine AB tescili

AB Komisyonu, Türkiye'nin Ayaş domatesinin coğrafi işaret olarak tescil edilmesine ilişkin başvurusunda sürecin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Ayaş domatesinin menşe korumalı isim siciline eklenmesini onayladığı bildirildi.

"Ayaş domatesi, Ankara ilinin Ayaş ilçesinde yerel ekolojik tür tohum ve fidelerinden yetiştirilen, ince kabuklu ve çok sulu bir domatestir." ifadesi kullanılan açıklamada, bu domatesin iri ve etli, pembe-kırmızı renge sahip olduğu ve dış yüzeyinde hafif çıkıntılar bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Ayaş domatesi ikiye bölündüğünde etinde beyaz bir leke görüldüğü, domates yüksek asitli olduğundan hafif tuzlu ve limonsu bir lezzete sahip olduğu ifade edildi.

Kararla Ayaş domatesi AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oldu.

Söz konusu ürün, tescil belgeleri ve ürün şartnamelerinde yer alan yöntemlerle sadece ilgili bölgelerde üretilebilecek.​​​​​​​