Ayasofya Camii'nin kapısı ziyaretçilerin güvenliği için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaretçilere yeni açılan galeri katının girişindeki kapı, sert eleştirilere neden olmuştu. Söz konusu kapının hemen üstündeki minarenin gerçekleştirilen tadilatı sırasında ziyaretçilerin üzerine herhangi bir parça düşmesine önlem olarak geçici bir süreliğine yapıldığı öğrenildi

Türkiye'nin değerlerinden biri olan Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532 - 537 arasında İstanbul'un tarihi yarımadasında katedral olarak inşa ettirildi. Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethedildiği 29 Mayıs 1453'te camiye dönüştürülen katedral, 24 Kasım 1934'te müzeye çevrildi.

24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adıyla yeniden camiye dönüştürüldü.

15 Temmuz 2023'te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri olarak adlandırılan üst katı yerli ve yabancı turistlere açıldı. Ziyaret etme ücreti 25 Euro olan galeri bölümünün girişine yapılan kapı nedeniyle; "Böyle bir tarihi esere böyle endüstriyel kapı mı olur?" şeklinde tartışmalar yaşandı.

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Söz konusu kapının hemen üstündeki minarenin gerçekleştirilen tadilatı sırasında herhangi bir parça düşmesine önlem olarak geçici bir süreliğine yapıldığı öğrenildi. Kapı, minarenin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla söküleceği öğrenildi.

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