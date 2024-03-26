Ayasofya kaç yılında yapıldı, kimin zamanında inşa edildi, ne zaman müze oldu?

Ayasofya, İstanbul'un tarihi yarımadasında, farklı dönemlerde farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir yapıdır. 532-537 yılları arasında İmparator I. Justinianus tarafından inşa ettirilen Ayasofya, mimari bir devrim niteliğindeki kubbesiyle döneminin en önemli yapılarından biri haline gelmiştir. Osmanlı döneminde camiye çevrilen bu tarihi yapı, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında önemli bir dönüşüme uğrayarak müze olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu yazımızda Ayasofya'nın inşası, tarihi dönüşümleri ve müze olarak yeniden doğuşunun hikayesini ele alacağız.

Ayasofya’yı Kim İnşa Etti?

1.Justinianus döneminde, Bizans İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtmak amacıyla, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kilise yapımına karar verildi. Bu muazzam projeyi hayata geçirecek olan İmparator, dönemin ünlü fizikçisi Miletli İsidoros ile matematikçi Trallesli Anthemius'u görevlendirerek, sanat ve bilimin güçlerini birleştirdi. Rivayete göre, İsidoros, ideal kilise planını bulmak için uğraşırken bir gece taslak üzerinde çalışırken uyuyakalır ve ertesi sabah masasında Ayasofya'nın ilham verici planını bulur. Justinianus, bu planın mükemmelliğinden öylesine etkilenir ki, Ayasofya'nın bu tasarıma göre inşa edilmesi emrini verir. İnşaat süreci, Anthemius'un erken vefatıyla İsidoros'un tek başına üstlenmesiyle devam etti.

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İmparatorluk genelinden seçkin malzemelerin toplandığı bu projede, inşaat malzemelerinin yerinde üretilmesi yerine, antik tapınak ve yapıların işlenmiş malzemelerinden yararlanıldı. Bu strateji, Ayasofya'nın inşasının rekor sürede tamamlanmasına olanak tanıdı. Eserin muhteşemliğinde rol oynayan Efes'ten Artemis Tapınağı, Mısır'dan Güneş Tapınağı, Lübnan'dan Baalbek Tapınağı gibi önemli antik yapıların sütunları kullanıldı. Bu devasa sütunların o dönemde nasıl taşındığı ise hala bir gizemini koruyor. Binanın zarafetini artıran renkli taşlar, dünyanın dört bir yanından, Mısır'dan kırmızı porfir, Yunanistan'dan yeşil porfir, Marmara Adası'ndan beyaz mermer gibi çeşitli kaynaklardan toplandı.

On binlerce işçinin emeğiyle yükselen Ayasofya, 23 Aralık 532'de başlayan inşaat çalışmalarının ardından 27 Aralık 537'de, büyük bir törenle hizmete açıldı. İmparator Justinianus, bu muazzam yapıyı halka tanıttığında, tarihin büyük yapılarından biri olarak kabul edilen Süleyman'ın Tapınağı'nı aştığını ifade ederek, "Ey Süleyman, seni aştım!" sözleriyle iftiharını dile getirdi. Ayasofya'nın kubbesinden süzülen ışık, duvarlardaki mozaiklerle birleşerek göz alıcı bir görsel şölen sunar ve bu eşsiz yapı, gerek Bizans döneminde yaşayanlar gerekse günümüz ziyaretçileri tarafından "dünyada benzersiz" olarak nitelendirilir. Ayasofya Kaç Yılında Yapıldı? Ayasofya ne zaman yapıldı sorusu aslında tarihsel bağlamda üçe ayrılır. Ayasofya Kilisesi'nin temelleri, Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olarak kabul edilmesinin ardından, İmparator I. Konstantin döneminde atıldı. İnşaat, İmparator Konstantin'in vefatından sonra oğlu II. Constantius tarafından devralındı ve kilisenin inşası 361 yılına kadar sürdürülerek tamamlandı. İlk Ayasofya Kilisesi, 15 Şubat 360 tarihinde II. Constantius tarafından hizmete açıldı. Antik kaynaklara göre, ilk Ayasofya'nın yapımında Artemis Tapınağı'nın kalıntılarından yararlanılmış ve yapı, gümüş kaplamalı perdelerle süslenmiştir. REKLAM