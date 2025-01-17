Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettiler
Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Topkapı Sarayı'nı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti
Giriş: 17.01.2025 - 19:56 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:58
Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Türkiye ziyaretinde Ankara'dan sonra İstanbul'a gitti.
Khurelsukh Ukhnaa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Topkapı Sarayı'nı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.
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