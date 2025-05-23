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        Haberler Gündem Politika Ayaydın'dan Başarır'ın sözlerine sert tepki | Son dakika haberleri

        Ayaydın'dan Başarır'ın sözlerine sert tepki

        Önceki dönem AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Adım üzerinden siyasi polemik üretmeye çalışanların önce aynaya dönüp kendilerine bakmaları gerektiğini hatırlatırım. Başarır'ın ima ettiği şekilde ne herhangi bir ihaleyle, ne de başka bir işlemle bağlantılı bir suiistimalle ilgim olmuştur; hayatım boyunca da olmayacaktır. Bu yakıştırmaları akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:20
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        Ayaydın'dan Başarır'ın sözlerine sert tepki
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        Önceki dönem AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün düzenlediği basın toplantısında ismimi, hiçbir ilgimin bulunmadığı bazı tartışmaların içine çekme gayreti içine girmiştir. Beni tanıyan herkes bilir: Ben net bir adamım, lafı dolandırmam, kitabın ortasından konuşurum." ifadelerini kullandı.

        Ayaydın paylaşımında şunları kaydetti: "Soru formatında bile olsa, adımın usulsüz ihale ya da benzeri herhangi bir yasa dışı faaliyetle ilişkilendirilmesi, ne Ali Mahir Başarır'ın ne de başka bir kimsenin haddine değildir.

        Adım üzerinden siyasi polemik üretmeye çalışanların önce aynaya dönüp kendilerine bakmaları gerektiğini hatırlatırım. Başarır'ın ima ettiği şekilde ne herhangi bir ihaleyle, ne de başka bir işlemle bağlantılı bir suiistimalle ilgim olmuştur; hayatım boyunca da olmayacaktır. Bu yakıştırmaları akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir.

        Açık ya da örtülü biçimde bu tür iftira ve imalarda bulunan herkes - Ali Mahir Başarır dahil - hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Alnım açık, başım dik; gocunacak hiçbir şeyim yoktur.

        AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığım, hiç kimse tarafından tartışmaya açılamaz. Muğla'daki vatandaşlarımıza da, siyasi görüş ayırt etmeksizin elimden gelen tüm katkıyı ve hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceğim."

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