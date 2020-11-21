Aybike Ertürk’ün üçüncü romanı Kibirli Palmiye Destek Yayınları etiketiyle okurlarıyla buluşuyor.

Ertürk, hayatımızı sinsice zehirleyen aile ilişkilerine dokunurken, annesine verdiği helalliği geri almak için yollara düşen Ahu, geçmişin atanamayan öğretmeni, şimdinin korsan taksicisi Osman ve on iki yaşında amcasından kaçan Melek’in bir mezarlıkta karşılaşmasıyla başlayan hikâye okuru tuhaf bir o kadar da eğlenceli bir yolculuğa çıkartıyor.

Romanın kahramanları, kaderin iplerini ellerinde tuttuklarını düşünürken bir yumak olup yuvarlandıklarından habersiz; hep birlikte kaderlerini çiziyor. Peki aslında kim başlatmıştır bu günah zinciri? Ahu mu? Osman mı? Melek mi?

Kendine özgü sesi ve en acıtan gerçekleri bile canımızı yakmadan anlatabilen naif diliyle günümüzün üretken kalemlerinden Kibirli Palmiye'de "Herkes biraz kötüdür" diyen Aybike Ertürk kaybedenlerin, kaybettikçe zalimleşenlerin, sığınacak bir yer bulamayıp yollara düşenlerin, kaçanların en çok da kendinden kaçanların dünyasına götürüyor bizleri…

Aybike Ertürk

Kibirli Palmiye, bir ölçü trajedi, bir çimdik de komediyle harmanlanmış kara bir yol hikâyesi; karanlık yanımızı sarıp sarmalayan, kıvrak dili ve şaşırtıcı kurgusuyla son sayfasına kadar elinizden bırakamayacağınız bir roman…