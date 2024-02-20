Aybüke Pusat bikini sezonunu açtı: Burası 28 derece

Aybüke Pusat bikini sezonunu açtı: Burası 28 derece
Dubai'ye giden Aybüke Pusat, bikini sezonunu açtı. "Burası 28 derece" diyen oyuncu, çölde ve bikinisiyle objektif karşısında çektirdiği fotoğraflarını yayımladı
Giriş: 20.02.2024 - 08:59 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:59
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Tatil yapmak için rotayı yurt dışına çeviren isimlerden biri de Aybüke Pusat oldu. Oyuncu, soluğu Dubai'de aldı.
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Sıcak hava karşısında serinlemek için havuza ve denize giren Aybüke Pusat, çektirdiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.
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"BURASI 28 DERECE"
Siyah bir bikini giymeyi tercih eden Aybüke Pusat, fotoğraflarına "Burası 28 derece" notunu düştü.