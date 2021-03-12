Aybüke Pusat: Trafiği tıkamayalım

"Trafiği tıkamayalım" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Aybüke Pusat, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. İçeride yaklaşık iki saat kalıp, yemek yiyen Pusat'ın çıkışta elindeki alışveriş filesi dikkat çekti.

Hızlı adımlarla otomobiline binen ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını, "Trafiği tıkamayalım, şimdi nasıl konuşacağız?" diyerek, yanıtsız bıraktı.

Aybüke Pusat, restoranların tekrar açılmasıyla ilgili ise, "Devlet açtı, biz de oturuyoruz" ifadelerini kullandı.