Ayça Ayşin Turan: Bu sorularla beni utandırıyorsunuz

"Bu sorularla beni utandırıyorsunuz" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ayça Ayşin Turan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Bir mekandan çıkan Turan, gazetecilere, "Islanmayın, çok yağmur yağıyor. Daha müsait bir zamanda konuşuruz isterseniz." dedi. Muhabirlerin ısrarlı sorularını geri çevirmeyen ünlü oyuncu, zamanının iş görüşmeleriyle geçtiğini dile getirdi.

"ÖNCELİĞİ İŞLERE VERDİK"

Ayça Ayşin Turan, "Tatil planınız yok mu?" sorusuna, "Öyle bir plan yapmadık. Önceliği işlere verdik. Yazın çalışarak geçebilir ama kısa süreli vakit bulunursa tatil tabii ki olacak." yanıtını verdi.

"BU SORULARLA BENİ UTANDIRIYORSUNUZ"

Turan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Alp Navruz ile ilgili soruları ise, "Her şey yolunda. Sürekli aynı cevapları veriyorum gibi oluyor. Beni utandırıyorsunuz bu sorularla." şeklinde cevapladı.