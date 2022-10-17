Alp Navruz (32) ile Ayça Ayşin Turan (29), geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapan çiftin birlikteliği ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

AYRILDILAR

Turan ile Navruz, birbirlerini sosyal medyada takipten çıktı. Yer aldıkları fotoğrafları da silen ikili, böylece ayrıldıklarını gözler önüne serdi.