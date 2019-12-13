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Ayda Aksel - Azize Aslanbey kimdir?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai oyuncularından Ayda Aksel sergilediği başarıyla izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Usta oyuncu bu zamana kadar birçok projede yer aldı. Bu başarı oyuncunun merak edilmesini sağladı. Peki Ayda Aksel kimdir? İşte Ayda Aksel hakkında merak edilenler

Ayda Aksel

ATV ekranlarının fenomen olan dizisi Hercai başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Azize Aslanbey karakterine hayat veren başarılı oyuncusu Ayda Aksel hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Ayda Aksel kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

AYDA AKSEL - AZİZE ASLANBEY HAYATI?

Ayda Aksel 31 Ekim 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.

Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

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