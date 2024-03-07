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        Haberler Magazin Ayda Aksel babası Mehmet Aksel'i kaybetti

        Ayda Aksel babası Mehmet Aksel'i kaybetti

        Ünlü oyuncu Ayda Aksel, babası Mehmet Aksel'i kaybetti. Ayda Aksel, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:58
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        Ayda Aksel'in acı günü
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        Ayda Aksel, babası Mehmet Aksel'i kaybetti. Aksel, basanın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

        Ayda Aksel, acısını; "Babam, canım, her şeyimi borçlu olduğum dünyanın en zarif adamı, umarım seni orada büyük aşkın annem karşılamıştır, kavuşmuşsunuzdur. Nurlar içinde uyuyun canlarım" sözleriyle dile getirdi.

        Fotoğraflar: Depo Photo, Instagram

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