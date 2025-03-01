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        Haberler Magazin Aydan Şener, Üstün hizmet ödülü aldı

        Aydan Şener, Üstün hizmet ödülü aldı

        Aydan Şener, yeni yaşını hem ödül töreni hem de yaş günü partisiyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:01
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        Üstün hizmet ödülü aldı
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        Oyunculuk kariyerine 1981'de 'Bay Alkolü Takdimimdir' ile başlayan Aydan Şener, meslek hayatının 44'üncü yılı içerisinde bulunuyor.

        Bugüne kadar birçok TV dizisi için kamera karşısına geçen, birçok tiyatro oyunu için sahneye çıkan Aydan Şener, Fenerbahçe Rotary Kulübü tarafından 'Üstün Hizmet Ödülü'ne lâyık görüldü. Şener'e ödülü, düzenlenen törenle takdim edildi.

        Tören sonrasında ise Aydan Şener için bir yaş günü partisi düzenlendi. Şener, yeni yaşını hem ödül töreni hem de yaş günü partisiyle karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

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