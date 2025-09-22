Habertürk
        Haberler Magazin Aydilge: Sadece eğlenmek için müzik yapmıyoruz

        Aydilge: Sadece eğlenmek için müzik yapmıyoruz

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında Aydilge, Bingöl'de konser verdi. Şarkıcı, Filistin bayraklı atkı takarak; "Sadece eğlenmek ve keyiflenmek için müzik yapmıyoruz" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 12:41 Güncelleme: 22.09.2025 - 12:41
        "Sadece eğlenmek için müzik yapmıyoruz"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4’üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu.

        Şarkıcı Aydilge, şenliklerin 3’üncü gününde Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıktı. Konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu.

        Konserinin bir bölümünde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Aydilge, Filistin bayraklı atkı takarak; "Sadece eğlenmek ve keyiflenmek için müzik yapmıyoruz. Bazen üzüntülerimizi, acılarımızı paylaşmak, anlatamadıklarımızı anlatmak için müzik bizim şifamız oluyor. Ben 3-4 yıl önce 'Yalnızlık Masalı' adında bir şarkı yazmıştım. Bu akşam da sizlerle dünyada yapayalnız bırakılmış, ne yazık ki yalnızlığa terkedilmiş, acıları görünmeyen sevgili Filistinli kardeşlerimiz için bu şarkıyı söylemek istiyorum. Filistinli kardeşlerimize, dualarımızı ve iyi dileklerimizi hep birlikte gönderelim" dedi.

        #Aydilge
