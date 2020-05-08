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'Yalnız Değilsin' şarkısının sözlerini sağlık çalışanlarına moral verme hedefiyle yeniden yazan Aydilge 'Yorulsa da vazgeçmeyen' olarak tanımladığı sağlık çalışanlarına, 'Bazen de umutların tam tükendiğinde, her gecenin sabahı var sen gülümse' diye seslendi.

Şarkıcının evinde yapılan özel video çekimini sosyal medya hesaplarından paylaşan Yeşilay, sağlık çalışanlarının yanında olduğunu söylemek isteyen herkesi #YalnızDeğilsin ve #SağlıkÇalışanlarınaArmağan etiketiyle videoyu paylaşmaya davet etti.

"HER ÇOCUĞUN BİR SÜPER KAHRAMANI VARDIR"

Kendisinin de bir doktor kızı olduğunu belirten Aydilge, şu ifadeleri kullandı:

Her çocuğun bir süper kahramanı vardır ama bu dönemde yaşayan her yaştan insanın süper kahramanı sağlık çalışanları. Fedakarlıkla, canla başla başka insanların hayatını kurtarmak için çalışanların, 'asıl süper kahramanlar' olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Yeşilay’la birlikte sağlık çalışanları için minik bir sürpriz hazırlamak istedik.

Tüm halkımız adına sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bazen yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz ama inanın ki yalnız değilsiniz ve hepimiz size müteşekkiriz.