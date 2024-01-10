Haberler Gündem CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu nereli, kaç yaşında?

CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu nereli? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısında 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler kapsamında belediye başkan adalarını belirmeye başladı. Parti Meclisi'nde alınan karar ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Özlem Çerçioğlu yeniden aday gösterildi. Yaşanan bu gelişme, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu nereli?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 23:12 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:12 facebook

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CHP yerel seçimlerindeki belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Özlem Çerçioğlu olurken, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal olarak belirlendi. Peki, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu nereli, kaç yaşında?" İşte Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu biyografisi...

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ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR? 11 Ağustos 1968’de Aydın Nazilli’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. New York’ta Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısı Türk cemiyetlerinde etkin ve saygın görevlerde bulunmasına neden oldu.

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Sanayici olarak da faaliyetlerde bulundu. Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma, Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma, nüfus planlaması gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı. 22 Temmuz 2007’de 23. Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı seçildi. Halkın güvenini ve takdirini alarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Aydın’ın Büyükşehir olmasıyla Aydın’ın ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Halen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Özlem Çerçioğlu oldu.

Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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