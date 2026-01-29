Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan CHP Lideri Özgür Özel'e suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başkan Çerçioğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Özgür Özel'in şahsını hedef alan açıklamalarının gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliği taşıdığını belirtti. Çerçioğlu, açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Özlem Çerçioğlu, hukuki, fiili veya somut bir dayanağı bulunmayan bu ifadelerin kişilik haklarını ihlal ettiğini, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığını ve kamu düzenini zedelediğini savundu. Bu tür açıklamaların demokratik siyaset anlayışı ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Kamu görevi yürüttüğünü belirten Çerçioğlu, şahsına ve temsil ettiği makama yöneltilen ithamların karşılıksız bırakılmayacağını, iftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan tüm girişimlerin yargı mercilerinin takdirine sunulduğunu kaydetti.