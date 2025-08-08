Habertürk
        Haberler Yaşam Aydın'da 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu bölge sit alanı ilan edildi

        Aydın'da 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu bölge sit alanı ilan edildi

        Aydın ve Muğla arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın (Latmos) Koçarlı ilçesi sınırında, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yaklaşık 4 ay önce 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen kaya resimleri bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında alan, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 'sit alanı' olarak ilan edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:06
        Sit alanı ilan edildi! Her biri 8 bin yıllık
        EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, mart ayında Aydın ve Muğla arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın Koçarlı ilçesi sınırında saha araştırmasına çıktı.

        Bu sırada grup, Beşparmak Dağları'nın kuzeyinde, diğer kaya resimlerine uzak bir alanda farklı resimlere rastladı. Kaya resimlerini fotoğraflayıp, kayıt altına alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, daha sonra durumu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na bildirdi.

        Yapılan çalışmanın ardından 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen kaya resimleri ile demirci işlikleri, seramik buluntuları ve yapı kalıntılarının da bulunduğu alan birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

        "LATMOS'UN TARİHİNE IŞIK TUTACAK"

        Latmos'taki kaya resimlerinin genelde Tekerlek Dağı'nın çevresinde yoğunlaştığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yapılan araştırmalarda önce Sağlık köyü sonra da Madran Dağları'nda yeni kaya resimleri bulunmuştu. Son olarak da dağın merkezine hayli uzaklıkta 3'üncü bir kaya resmi daha tespit edildi.

        Bu durum kaya resimlerinin daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olduğunu gösteriyor. İleride Latmos'un geçmiş tarihine ışık tutacak kaya resimlerinin araştırılması, korunması ve ülkemizin tanıtımına kazandırılması için bütüncül bir koruma şart. Bölgede daha keşfedilmeyi bekleyen birçok kaya resminin olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

        #8 bin yıllık kaya resimleri
        #Aydın
        #haberler
