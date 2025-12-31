Habertürk
        Aydın'da kontrolden çıkan TIR, tren yoluna girdi; sürücü öldü | Son dakika haberleri

        Aydın'da kontrolden çıkan TIR, tren yoluna girdi; sürücü öldü

        Aydın Efeler'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerleri kırıp tren yoluna girdi. Demiryolu üzerinde askıda kalan TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 06:37 Güncelleme: 31.12.2025 - 06:38
        Kontrolden çıkan TIR, tren yoluna girdi; sürücü öldü
        Efeler ilçesinde Yunus Uğurlu'nun (28) kullandığı TIR, Aydın-Denizli karayolu Pınardere Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırıp tren yoluna girdi. Haber verilmesiyle olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

        AA'nın haberine göre; sağanak dolayısıyla ekiplerin güçlükle araçtan çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından sürücünün cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

