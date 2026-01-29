Habertürk
        Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

        Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

        Aydın'ın Didim ilçesinde jandarmanın eş zamanlı olarak düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 3 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 18:55 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:55
        Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
        Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında şüpheliler N.Ç. (59), D.Ç. (62), V.O.Ç. (31), M.Ö. (28), K.S. (65), M.Ç. (42) ve Ö.T.Y. (26) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 5 yarı otomatik av tüfeği, 2 çift kırma av tüfeği, 165 adet dolu fişek ile 15 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Fotoğraf: DHA

