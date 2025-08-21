Aydın'da su hattı açmak isterken göçük altında kalan kişi öldü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arazilerinde su hattı açmak isterken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi'ndeki arazilerinde iş makinesiyle su hattı açmak için kazı yapan Ahmet Güney (43) toprak altında kaldı.
Haber verilmesiyle bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi.
