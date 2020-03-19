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Aydın-Denizli Otoyolu Projesi YİD modeliyle ihaleye çıkıyor

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'ni Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edilecek. İhaleye 5 Mayıs'tan başlamak üzere ihale tarihi olan 12 Mayıs'a kadar yedi gün süreyle teklif verilebilecek

otoyol
Reuters

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM),Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'ni Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ihale edecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, geçici teminat bedeli 25 milyon lira olarak belirlenen ihaleye 5 Mayıs'tan başlamak üzere ihale tarihi olan 12 Mayıs'a kadar yedi gün süreyle teklif verilebilecek.

İhale konusu proje, Aydın-Denizli Otoyolu'nun finansmanı,projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir
durumda ve bedelsiz olarak KGM'ye devredilmesini kapsıyor.

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