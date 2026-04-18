Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Aydın merkezli 'sahte sertifika' operasyonu: 6 tutuklama

        Aydın merkezli 'sahte sertifika' operasyonu: 6 tutuklama

        Aydın merkezli 10 ilde düzenlenen 'sahte sertifika' operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 04:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sahte sertifika' operasyonunda 6 tutuklama

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca çeşitli eğitimlerle sertifika verecekleri vaadinde bulundukları öğrenciler adına sahte sertifika düzenledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden yakalanan 17'sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

        Operasyon kapsamında bir şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışma devam ediyor.

        OPERASYON

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 Nisan'da çeşitli eğitimlerle sertifika verecekleri vaadinde bulundukları öğrencilere sahte belge düzenledikleri iddia edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirilmişti.

        Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 517 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edilmişti.

        #Son dakika haberler
        #Aydın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        "Kendimizi boşlukta hissediyoruz"
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        İş arkadaşına 9 bıçak darbesi!
        8 yıllık seri bitti!
        A101, CarrefourSA'yı satın alıyor
        EuroLeague'de Türk finali: F.Bahçe-G.Saray!
        Cinayet davasında karar açıklandı
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
